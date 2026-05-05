Edin Terzic kehrt an die Seitenlinie zurück. Den 43-Jährigen zieht es in die spanische Liga.

Bilbao (dpa) - Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-Jährige wird Trainer von Athletic Bilbao. Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.

Terzic, der beim BVB von Dezember 2020 bis Juni 2021 und dann noch einmal in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 als Cheftrainer in der Verantwortung stand, arbeitete zuletzt als TV-Experte. Er soll der Wunschkandidat von Bilbaos Präsident Jon Uriarte gewesen sein. Zuletzt hatten bereits spanische Medien berichtet, dass Terzic neuer Coach von Athletic werden soll.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer, der mit dem BVB den DFB-Pokal (2021) gewann und das Champions-League-Finale (2024) erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. «Aktuell liegt der Fokus ganz auf den entscheidenden letzten vier Spielen», teilte der Club mit. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren.