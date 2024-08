Wechsel perfekt: João Neves verlässt die portugiesische Liga. Der 19-Jährige hat bei Paris Saint-Germain einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Paris (dpa) - Der französische Rekordmeister Paris Saint-Germain hat Mittelfeldspieler João Neves verpflichtet. Der Portugiese unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag, wie der Verein mitteilte. Damit wechselt der 19-Jährige von Benfica Lissabon in die Ligue 1.

«Ich bin sehr stolz darauf, zu Paris Saint-Germain zu wechseln», sagte Neves. Er werde alles geben, um mit dem Klub zu wachsen und zahlreiche Titel zu gewinnen. Neves durchlief die Jugendakademie von Benfica und unterschrieb dort im Dezember 2020 seinen ersten Profivertrag. Mit dem Verein gewann er im vergangenen Jahr die portugiesische Meisterschaft.

Vergangenen Oktober hatte er sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft gefeiert. Seitdem hat er neun Länderspiele absolviert, darunter zwei Spiele bei der EM 2024. «Wir freuen uns, João Neves in der Familie von Paris Saint-Germain begrüßen zu dürfen», sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. «João ist einer der talentiertesten Spieler in Portugal sowie international.»