Fußball Oxford United trauert um 15-jährige Fußballerin

Fußball in Europa - Symbolbild
Der englische Fußballclub Oxford United trauert um eine Nachwuchsspielerin. (Archivbild)

Ein tragischer Vorfall erschüttert Oxford United: Nach dem Zusammenbruch einer Nachwuchsspielerin herrschen Schock und Trauer.

Oxford (dpa) - Der englische Fußball-Club Oxford United trauert um eine Nachwuchsspielerin, die während eines Spiels am Samstag kollabiert war. Die 15-Jährige sei nach dem Zusammenbruch gestorben, teilte der frühere Erstligist einen Tag nach dem Zwischenfall mit. Er ereignete sich bei einem Spiel gegen die Juniorinnen des FC Fulham im Trainingszentrum von Oxford United.

«Die Gedanken und die aufrichtige Trauer von allen bei Oxford United sind bei Amelias Familien, Freunden, Mitspielerinnen und Trainern», hieß es in der Stellungnahme. Der Club bot ihnen seine Hilfe an und dankte für die medizinischen Bemühungen um die Rettung des Mädchens. Das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen den Frauenteams von Oxford United und Real Bedford wurde abgesagt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x