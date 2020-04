München (dpa) - Die Ostereiersuche seiner Enkel könnte Hansi Flick in Zeiten der Coronavirus-Krise vielleicht auf ungewöhnliche Weise mitverfolgen.

«Am Ostersonntag ist normalerweise die ganze Familie zusammen. Für meine Enkelkinder ist die Ostereiersuche das Allergrößte», sagte Flick in einem Interview auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters. «Die bunten Eier zu finden, ist viel wichtiger als irgendwelche Geschenke. Vielleicht können wir es ja per Video-Call verfolgen», meinte er lachend.

Ostern feiert Flick in diesem Jahr nur mit seiner Frau. «Ich vermisse meine Kinder und Enkelkinder, die in der Nähe von Heidelberg leben. Aber wir halten uns natürlich an die Vorgaben und feiern getrennt voneinander», sagte der 55-Jährige, der vor Kurzem einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2023 bei den Münchnern unterschrieben hat.

Mit seiner Mannschaft hat Flick am Samstag noch einmal trainiert, am Sonntag und Montag ist frei. «Die Jungs sollen auch mal zwei Tage komplett abschalten - ohne irgendwelche Vorgaben des Trainerteams, weil sie in den letzten Wochen trotz der schwierigen Umstände wirklich super gearbeitet und mitgezogen haben», sagte Flick.