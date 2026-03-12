Der Ex-Profi lobt das Team von Vincent Kompany in höchsten Tönen. Der ehemalige Vorstandschef der Bayern hat den Rekordmeister selten so stark gesehen.

München (dpa) - Oliver Kahn adelt den FC Bayern München in seiner derzeitigen Verfassung. «Es gibt einen Indikator beim FC Bayern, der ist sehr, sehr aussagekräftig. Du kannst im Grunde spielen lassen, wen du willst aus dem Kader - und die Qualität fällt kaum oder teilweise gar nicht ab. Das war in der Vergangenheit immer ein Hinweis darauf, dass es eine sehr erfolgreiche Saison wird», sagte der 56-Jährige im Fußballtalk beim Pay-TV-Sender Sky zu dem überzeugenden 6:1 der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo.

Die Bayern «selten so stark gesehen»

Der ehemalige Vorstandsvorsitzender beim deutschen Rekordmeister, der direkt nach der Meisterschaft 2023 gehen musste, geht sogar noch weiter. «Ich habe den FC Bayern selten so stark gesehen, wie sie im Moment auftreten, nicht nur in der Bundesliga, auch international. Die Mannschaft spielt fast schon wie ein Uhrwerk», lobte der ehemalige Weltklasse-Torhüter, der mit den Münchnern 2001 die Champions League gewann.

Allerdings warnt der dreimalige Welttorhüter das Team von Vincent Kompany auch. «Das Einzige - und ich bin immer ein Freund von Widerständen - das läuft mir im Moment alles zu gut. Ein Ticken fast schon zu gut, es geht wie geschnitten Brot, wie es läuft», sagte Kahn und fügte an: «Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, der FC Bayern wird easy Champions-League-Sieger, so ist es nicht. Aber im Moment ist es für mich die beste Mannschaft in Europa, wie sie Fußball spielt.»