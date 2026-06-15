Der Spanier Marc Cucurella galt als José Mourinhos Wunschspieler. Der in Deutschland auch durch sein nicht geahndetes Handspiel bei der EM 2024 bekannte Außenverteidiger verlässt den FC Chelsea.

Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Marc Cucurella wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Die Königlichen haben mit dem Londoner Club eine Transfereinigung erzielt, wie Real Madrid mitteilte. Cucurella unterschreibe in seinem Heimatland einen Vertrag bis zum Sommer 2032.

Zuvor hatten «The Athletic» und Transferexperte Fabrizio Romano über Cucurellas Wechsel nach Madrid berichtet. Demnach wechselt der Außenverteidiger für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt.

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger ist vielen deutschen Fans vor allem deshalb in Erinnerung, weil ihm 2024 im EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland ein Handspiel im Strafraum unterlaufen war, das vom Schiedsrichter nicht geahndet worden war. Erst im Nachhinein hatte die Europäische Fußball-Union UEFA eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.

Bei Chelsea hatte Cucurella, der bei den Londonern zu den Leistungsträgern zählt, erst im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Defensivspieler soll dem Vernehmen nach ein Wunschspieler von Madrids neuem Coach José Mourinho sein. Derzeit befindet sich Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada.