Auch der frühere US-Präsident Barack Obama schwärmt über Weltmeister Lionel Messi - und gibt seine Antwort in einer Dauer-Debatte im Fußball.

Lusail (dpa) - „Gratulation an Argentinien und an den GOAT, Lionel Messi, für einen unglaublichen Weltmeisterschafts-Sieg“, twitterte der 61-Jährige. GOAT steht für „Greatest of all Time“, „der Größte aller Zeiten“.

Mit Gewinn seines ersten WM-Titels durch das 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich im Finale von Katar ist Messi am Ziel seiner Träume und hat damit auch die Trophäe, die ihm im Vergleich mit der argentinischen Legende Diego Maradona noch fehlte. Auch der dreimalige brasilianische Weltmeister Pelé wird in der Diskussion, wer der größte Fußballer der Geschichte ist, stets genannt.