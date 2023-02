Trotz klarer Vorteile in nahezu allen Bereichen ist der FC Arminia Ludwigshafen in der Fußball-Oberliga gegen den SV Auersmacher über ein 1:1 (0:0) nicht hinausgekommen.

Das ist zwar ein kleiner Rückschlag für den FCA im Kampf um das Ticket für die Aufstiegsrunde, aber noch haben die Ludwigshafener alles in der eigenen Hand. Die Gäste setzten auf eine kompakte Defensive und versuchten, mit sporadischen Konterangriffen zum Erfolg zu kommen. So erarbeiteten sich die Arminen eine Feldüberlegenheit und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings fehlte es den Platzherren an Durchschlagskraft und mitunter auch an Tempo.

Die einzige gute Möglichkeit der Saarländer vor der Pause hatte Maximilian Escher nach einem guten Spielzug, doch er traf nur das Außennetz (8.). Wenig später lag das 1:0 der Arminia in der Luft. Nach einem abgeblockten Schuss von Bastian Hommrich sah Markus Schmitt den freien Marcel Bormeth im Rückraum, doch dessen Flachschuss parierte Torwart Max Schreiber (10.).

Brill hadert

In der Folge prägten zahlreiche Ballverluste und Abspielfehler auf beiden Seiten die Partie. Die beste Chance im ersten Abschnitt besaß Ludwigshafens Mittelstürmer Aleksandar Biedermann, der nach einer Flanke von Schmitt den Ball wohl zu spät sah und deshalb die Kugel nicht voll traf (28.). Nach einem Freistoß von David Braun, den Schmitt verlängerte, klärte Auersmachers Sandro Kempf auf der Linie (34.). „Zur Pause hätten wir längst führen müssen“, haderte FCA-Trainer Andreas Brill.

Das überfällige 1:0 fiel kurz nach dem Wechsel, als Kapitän Nico Pantano Offensivverteidiger Braun bediente. Der setzte sich gegen Maurice-Niclas Straub durch und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck (56.). Der Aufsteiger investierte jetzt mehr in die Offensive, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die Gastgeber hatten jetzt größeren Spielraum und hätten mit einem zweiten Treffer den Sack zumachen können. Doch Schmitts Gewaltschuss lenkte Schreiber um den Pfosten (76.), und Pantano wählte den „falschen“ Fuß , schoss am Tor vorbei (84.). Das rächte sich: Den von Florian Simon getretenen vierten Eckball der Gäste köpfte der lange Innenverteidiger Lars Birster ungestört zum 1:1 in die Maschen (86.).