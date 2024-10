Ter Stegen, Füllkrug, Musiala, Havertz, Koch und nun Raum: Bundestrainer Nagelsmann muss mit immer neuen Ausfällen klarkommen. Nächster Nachnominierter ist ein alter Bekannter.

Herzogenaurach (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bricht für die anstehenden Nations-League-Partien nach dem nächsten Ausfall die halbe Startelf weg. Auch David Raum muss für die Gruppenspiele an diesem Freitag (20.45 Uhr/ RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande mit einer Sprunggelenksverletzung passen.

Wieder vereint: Bundestrainer Julian Nagelsmann (l) und Serge Gnabry, hier bei dessen bislang letzten Länderspieleinsatz in Österreich im November 2023. Foto: Christian Charisius/dpa

Der 26-jährige Leipziger ist aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach bereits abgereist, wie der Verband mitteilte. Weitere Untersuchungen werden in Leipzig erfolgen.

Für Raum, der zuletzt erste Wahl als linker Außenverteidiger war, nominierte Nagelsmann Robin Gosens vom AC Florenz nach. Der 30-Jährige kam in der DFB-Auswahl zuletzt im Oktober 2023 in den ersten beiden Länderspielen unter Nagelsmann während der USA-Reise gegen die US-Auswahl und Mexiko zum Einsatz.

Raum erhöht die Zahl der Ausfälle nach Torwart Marc-André ter Stegen (Patellasehnenriss), Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung), Jamal Musiala (Hüftgelenk), Kai Havertz (Knie) und Robin Koch (Hüfte) auf sechs.