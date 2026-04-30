Fußball Nottingham träumt vom ersten Europacup-Titel seit 1980

Nottingham Forest - Aston Villa
Umkämpftes Spiel in Nottingham.

Nottingham Forest gewinnt das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Aston Villa mit 1:0. Kann der Club den ersten internationalen Titel seit 1980 holen?

Nottingham (dpa) - 46 Jahre nach dem Europapokal-Triumph über den Hamburger SV darf Nottingham Forest wieder von einem internationalen Titel träumen. Der abstiegsbedrohte Premier-League-Club gewann das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den favorisierten Ligarivalen Aston Villa 1:0 (0:0) und geht mit einem kleinen Vorsprung in das Rückspiel in der kommenden Woche in Birmingham. Mögliche Endspiel-Gegner wären der SC Freiburg oder der SC Braga.

Chris Wood erzielte in der 71. Minute per Handelfmeter das Siegtor für Forest, das in der Liga auf dem 16. Platz knapp vor den Abstiegsplätzen liegt. Nottingham hatte 1979 (gegen Malmö FF) und 1980 (gegen den HSV) den Europapokal der Landesmeister geholt. Danach wurde es aber ruhig um den Club, über 20 Jahre verharrte Nottingham in der Zweitklassigkeit.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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