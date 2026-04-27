Lise Klaveness kann dem FIFA-Friedenspreis, den US-Präsident Trump erhalten hatte, nichts abgewinnen. Die norwegische Verbandspräsidentin nennt Gründe für eine Abschaffung.

Oslo (dpa) - Norwegens Fußball-Verbandspräsidentin Lise Klaveness fordert, den umstrittenen FIFA-Friedenspreis wieder abzuschaffen. Eine entsprechende Frage des norwegischen Senders NRK bejahte die 45-Jährige, die den Fußball-Weltverband bereits in der Vergangenheit immer wieder kritisiert hatte. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte den Preis bei der WM-Auslosung im Dezember erstmals verliehen - an US-Präsident Donald Trump. Dies hatte viel Kritik hervorgerufen.

«Wir kritisieren die Einführung dieser Auszeichnung. Sie hatte keine Grundlage im FIFA-Kongress», sagte Klaveness nun. «Sie ist nicht legitim und liegt eindeutig außerhalb des FIFA-Mandats. Es ist bedenklich, dass eine politische Auszeichnung ohne jegliche Grundlage eingeführt wird.»

Friedenspreis abschaffen, fordert Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness. (Archivbild) Foto: Armando Franca/dpa

Der norwegische Verband unterstützt jetzt eine entsprechende Beschwerde der britischen Menschenrechtsorganisation FairSquare gegen Infantino. FairSquare hatte bereits im Dezember einen Beschwerdebrief an die FIFA geschickt, als Antwort laut FairSquare-Chef Nick McGeehan aber lediglich eine Eingangsbestätigung erhalten.

Klaveness: «Wir bitten die Ethikkommission, dies zu prüfen»

Der 56 Jahre alte Infantino steht unter anderem wegen seines Umgangs mit Trump in der Kritik. «Es geht darum, dass die FIFA durch ihren Präsidenten gegen die Regeln der politischen Neutralität verstoßen hat, indem sie diesen Friedenspreis verliehen hat. Wir bitten die Ethikkommission, dies zu prüfen», erklärte Klaveness.

«Ich glaube, das wird für die FIFA problematisch, weil es erheblichen politischen Druck ausübt», sagte McGeehan mit Blick auf den norwegischen Vorstoß. «Es ist etwas ganz anderes, wenn es von einem Fußballverband kommt. Sie können eine Beschwerde von uns zurückweisen, aber wenn sie von einem Verband kommt, der zudem ein Vorstandsmitglied in der UEFA hat, dann hat sie einen ganz anderen Stellenwert.»

Infantino müsse als Präsident «gute Beziehungen» zu den Staatschefs der Gastgeberländer haben, um eine erfolgreiche Veranstaltung zu gewährleisten, hieß es im vergangenen Jahr vonseiten der FIFA zu den Vorwürfen.