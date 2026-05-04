Nach acht Jahren wird wieder ein Sportteam aus Nordkorea nach Südkorea reisen. Fußballerinnen aus den beiden verfeindeten Staaten spielen in der asiatischen Champions League gegeneinander.

Seoul (dpa) - Erstmals seit 2018 wird es zu einem Treffen zwischen Sportteams aus Südkorea und Nordkorea kommen. In der asiatischen Champions League der Frauen werden am 20. Mai die Fußballerinnen des Naegohyang FC aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang beim Suwon FC antreten und dort das Halbfinale bestreiten.

Nach Angaben des koreanischen Fußball-Verbandes KFA reichte der Verein aus Nordkorea beim asiatischen Kontinental-Verband AFC eine Liste von Spielerinnen und Betreuern ein, die zu dem Spiel in der Nähe von Seoul reisen.

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap besteht die Delegation aus 27 Spielerinnen und 12 Betreuern. Sie werde am 17. Mai aus Peking kommend in Südkorea eintreffen.

Nur wenige sportliche Kontakte

Es sei der erste Besuch von nordkoreanischen Fußballerinnen in Südkorea seit den Asienspielen 2014 in Incheon, hieß es. Zuletzt waren vor acht Jahren Sportmannschaften aus dem Norden der koreanischen Halbinsel im Schießen, Tischtennis und im Jugendfußball in Südkorea.

Zwischen dem diktatorischen Nordkorea und dem demokratischen Südkorea bestehen seit mehr als sieben Jahrzehnten Spannungen. Seit dem Ende des Koreakriegs von 1950 bis 1953 herrscht ein Waffenstillstand zwischen den beide Staaten. Ein Friedensvertrag besteht nicht. Versuche einer Annäherung auch über den Sport blieben bislang weitgehend erfolglos.