Neben Deutschland hat auch Gruppen-Rivale Niederlande sein erstes Spiel in der Nations League gewonnen. England beschert seinem Interimscoach in Irland einen gelungenen Einstand.

Berlin (dpa) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison einen erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Im Heimspiel in Eindhoven setzte sich Oranje gegen Außenseiter Bosnien-Herzegowina mit 5:2 (2:1) durch. Der vermutlich größte Rivale in der Gruppe 3 hat damit genau wie das deutsche Team nach einem Spiel drei Punkte auf dem Konto.

Der frühere Bayern-Profi Joshua Zirkzee (13. Minute), Tijjani Reijnders (42.+2), Cody Gakpo (56.), Wout Weghorst (88.) und der Leipziger Xavi Simons (90.+2) erzielten die Tore für die Niederländer, die am kommenden Dienstag in Amsterdam die DFB-Auswahl zum zweiten Spieltag empfangen. Der Stuttgarter Ermedin Demirovic (27.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko verkürzte vor der Oranje-Schlussoffensive auf 2:3 (73.).

England siegt auch ohne Kane-Tore

Die englische Nationalmannschaft bescherte Interimstrainer Lee Carsley einen gelungenen Einstand. Im ersten Spiel nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien setzten sich die Three Lions zum Start der Nations League in Dublin gegen Irland mit 2:0 (2:0) durch. Der frühere irische Nationalspieler Carsley hatte das Traineramt in England nach dem Rücktritt von Gareth Southgate übergangsweise übernommen.

In der 11. Minute schoss Declan Rice das erste Tor für die Engländer um Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München. Eine Viertelstunde später erhöhte Jack Grealish auf 2:0. Grealish war von Ex-Trainer Southgate für die EM nicht nominiert worden, unter Carsley ist der Offensivspieler wieder gesetzt.

Irischer Fan-Protest gegen Rice und Grealish

Beide Torschützen haben genau wie Carsley in jungen Jahren für Irland gespielt. Im Stadion von Dublin gab es deshalb Proteste gegen die Fußballer. Ein Fan-Banner zeigte etwa die Gesichter von Rice und Grealish neben dem Schriftzug: «Die Schlangen sind zurück.»

Während des Spiels liefen die Engländer zu Ehren des im August gestorbenen Trainers Sven-Göran Eriksson mit Trauerflor auf. Der Schwede war von 2001 bis 2006 Trainer der englischen Nationalmannschaft gewesen.