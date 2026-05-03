Fußball Niederlage gegen Freiburg: Jenas Fußball-Frauen steigen ab
Jena (dpa) - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena steigen aus der Bundesliga ab. Die letzte theoretische Chance auf den Klassenverbleib wurde im Spiel gegen den SC Freiburg vergeben. Das Heimspiel verloren die Thüringerinnen mit 1:5 (0:3).
Svenja Fölmli (1.), Lisa Kolb (34.) und Ingibjörg Siguroardottir (42.) trafen vor der Pause für die Breisgauerinnen. In der zweiten Hälfte ließen Sophie Nachtigall (62.) und erneut Fölmli (87.) weite SC-Treffer folgen. Für Jena markierte Isabell Jaron (63.) das Ehrentor. Jena war vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen.