Fußball Niederlage gegen Freiburg: Jenas Fußball-Frauen steigen ab

FC Carl Zeiss Jena
Die Frauen von Carl Zeiss Jena steigen aus der Bundesliga ab. (Symbolbild)

Die Thüringerinnen gehen mit einem Fünkchen Hoffnung ins Spiel, doch nach 38 Sekunden erlischt dies. Jena steigt ab.

Jena (dpa) - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena steigen aus der Bundesliga ab. Die letzte theoretische Chance auf den Klassenverbleib wurde im Spiel gegen den SC Freiburg vergeben. Das Heimspiel verloren die Thüringerinnen mit 1:5 (0:3).

Svenja Fölmli (1.), Lisa Kolb (34.) und Ingibjörg Siguroardottir (42.) trafen vor der Pause für die Breisgauerinnen. In der zweiten Hälfte ließen Sophie Nachtigall (62.) und erneut Fölmli (87.) weite SC-Treffer folgen. Für Jena markierte Isabell Jaron (63.) das Ehrentor. Jena war vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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