Für die U21 stehen zwei entscheidende Spiele im Kampf um die EM-Qualifikation an. Wichtige Rollen kommen auf den Kölner Said El Mala und Bayerns Tom Bischof zu. Zwei Kollegen fallen kurzfristig aus.

Wolfsburg (dpa) - Nach turbulenten Tagen beim 1. FC Köln soll Said El Mala der deutschen U21-Nationalmannschaft bei entscheidenden Aufgaben im Kampf ums EM-Ticket helfen. «Er ist für die U21 sehr wertvoll», sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Der Kölner Offensivspieler, der sich nach der Trennung des FC von Lukas Kwasniok auf einen neuen Club-Coach einstellen muss, wird in den kommenden EM-Qualifikationsspielen in der Startformation erwartet.

Für die A-Nationalmannschaft war der 19-Jährige nicht nominiert worden. Er bleibt aber wie der diesmal zum Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann zählende Lennart Karl ( FC Bayern) trotzdem ein WM-Kandidat.

Bayern-Profi Tom Bischof ist Leistungsträger der U21. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Bischof wieder Kapitän

El Mala habe «Aufs und Abs» gehabt, sagte Di Salvo, «aber trotzdem eine gute Quote». Als Kapitän für die Aufgaben am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Braunschweig gegen Nordirland und vier Tage später bei Tabellenführer Griechenland wird Tom Bischof vom FC Bayern München die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes anführen. «Er hat das hervorragend gemacht», sagte Di Salvo mit Blick auf die vergangenen Spiele des 20-Jährigen als Kapitän. Bischof habe «richtig Bock auf die Spiele» und wolle vorangehen.

Verzichten muss Di Salvo wegen Verletzungen kurzfristig auf Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Noel Aseko (Hannover 96). Mika Baur vom SC Paderborn wurde nachnominiert, ob noch ein weiterer Profi zum Aufgebot stößt, ließ der U21-Nationaltrainer offen.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert zwei Siege seines Teams. (Archivbild) Foto: Christian Kunz/dpa

Deutsche Mannschaft unter Druck

Nach fünf Spieltagen in der EM-Qualifikation ist die DFB-Auswahl mit 12 Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (15 Punkte) und vor Nordirland (7 Punkte). Für die Endrunde im nächsten Jahr in Albanien und Serbien qualifizieren sich neben den beiden Gastgebern die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

In der Hinrunde kassierte die deutsche Auswahl gegen Griechenland eine bittere 2:3-Niederlage, das Spiel in Nordirland wurde beim 2:1 erst in der Schlussphase gedreht. Damals sei man noch in der «Findungsphase» des Teams gewesen und habe zudem zahlreiche Ausfälle zu verkraften gehabt, sagte Di Salvo. «Ich glaube, dass wir jetzt auf jeden Fall weiter sind.»