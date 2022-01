Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Ski-Star Felix Neureuther zieht am 30. Januar die Lose für das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Das Prozedere wird von 19.15 Uhr an in der ARD übertragen. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Im Lostopf befinden sich nach dem Ausscheiden unter anderem des FC Bayern München und von Borussia Dortmund noch die Erstligisten RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg und VfL Bochum. Aus der zweiten Liga sind der FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96 dabei. Das Viertelfinale steht am 1./2. März an, das Halbfinale am 19./20. April. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai.