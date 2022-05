Manchester Uniteds neuer Trainer Erik ten Hag setzt auf einen Verbleib von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo.

Amsterdam (dpa) - „Ronaldo ist ein Gigant. „Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und ich denke, er ist immer noch sehr ehrgeizig“, sagte ten Hag der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“. Er hoffe, dass der portugiesische Stürmer bei Manchester bleibe. „Natürlich will ich ihn gerne dort halten. Er war in diesem Jahr sehr wichtig für Manchester United und kann tolle Statistiken vorweisen.“

Der 37-jährige Ronaldo, der noch einen Vertrag bis Sommer 2023 hat, hatte zuletzt seinen Verbleib angedeutet. „Ich wünsche ihm das Beste und glaube, dass wir nächstes Jahr Trophäen gewinnen werden“, hatte der Ausnahmestürmer des englischen Premier-League-Clubs in einem Interview des Vereins zu ten Hag gesagt.

Ten Hag nahm am Montag Abschied von Amsterdam, wo er mehr als vier Jahre erfolgreich war. Bereits am Dienstag wollte er seinen Job in Manchester antreten, weswegen er seinen eigentlich noch bis 30. Juni laufenden Kontrakt bei Ajax vorzeitig auflöste. „Ich wechsle sehr zügig, ja. Aber es ist wirklich notwendig, weil in der Vorbereitung auf die neue Saison noch eine Menge Dinge geregelt werden müssen.“

Unter ten Hag (52) gewann Ajax Amsterdam drei Landestitel, so auch in dieser Spielzeit, sowie zweimal den Pokal. „Es hätte kaum besser laufen können“, sagte er zufrieden, „oder ich hätte die Champions League oder die Europa League gewinnen müssen.“