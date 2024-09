Bei der Heim-EM fühlten sich die Nationalspieler rundum wohl am Stammsitz von Ausrüster Adidas. Und sie kommen nach den jüngsten Länderspielen schnell zurück nach Franken.

Herzogenaurach (dpa) - Die EM-Unterkunft in Herzogenaurach entwickelt sich zum Stammquartier der Fußball-Nationalmannschaft. Auch rund um die beiden kommenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober in Zeneca und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande wird das DFB-Team wieder auf dem Gelände von Ausrüster Adidas wohnen und trainieren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Kader am 7. Oktober in Franken versammeln. Bekanntgeben wird er sein Aufgebot in der Woche zuvor. Nach dem Spiel in Zeneca wird der DFB-Tross vor der Holland-Partie auch nochmals nach Herzogenaurach zurückkehren. Deutschland führt die Tabelle nach dem 5:0 gegen Ungarn und einem 2:2 in Amsterdam gegen Holland mit vier Zählern vor den punktgleichen Niederländern an.

Die Nationalmannschaft hatte in diesem Jahr schon während der Heim-EM ihr Stammquartier in Herzogenaurach. Und auch in diesem Monat verbrachte sie die ersten Tage bis zur Partie gegen Ungarn, die in Düsseldorf stattfand, wieder dort.