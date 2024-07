Lamine Yamal ist einer der prägendsten Spieler dieser EM. Einer, der mehr als doppelt so alt ist, findet kurz vor dem großen Finale gegen England nur lobende Worte für den Jungstar.

Berlin (dpa) - Routinier Jesús Navas prophezeit dem spanischen Jungstar Lamine Yamal eine große Karriere als Profifußballer. «Er spielt ein unglaubliches Turnier auf einem unglaublich hohen Niveau», sagte der 38 Jahre alte Navas über Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte. An diesem Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielt Spanien gegen England in Berlin um den EM-Titel.

«Ich möchte betonen, wie demütig er ist, dass er alles macht, was der Trainer ihm sagt. Wenn er so weitermacht, wird er ein großartiger Spieler werden», sagte Navas. Yamal hatte im Halbfinale gegen Frankreich ein Traumtor geschossen und gilt als einer der prägendsten Spieler des Turniers.

Lob auch vom Trainer: «Sehr reif»

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente schloss in sein Lob auch Nico Williams ein, der am Freitag 22 Jahre alt geworden war. «Sie sind beide sehr reif für ihr Alter und wissen genau, was auf dem Spiel steht», sagte der 63-Jährige.

«Sie sind sehr auf einer Wellenlänge mit den älteren, erfahrenen Spielern. Junge Spieler wie sie lernen enorm von der Erfahrung von älteren Spielern», meinte de la Fuente, «so wie die erfahrenen Spieler von der Freude profitieren, die die jungen Spieler mitbringen.»

Für Navas wird die Nationalmannschaftskarriere nach dem Finale enden. Dass der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012 am Samstagabend zur obligatorischen Pressekonferenz gefahren war, sei ein Zeichen des Respekts von Kapitän Álvaro Morata (31) gewesen. Dieser habe ihm gesagt, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, berichtete Navas.