Nach der Nations League ist vor der WM - und vor der Nations-League-Endrunde. Nach den letzten Gruppenspielen am Dienstag stehen die vier Finalisten für das Miniturnier im kommenden Sommer (14. bis 18. Juni 2023) fest.

Berlin (dpa) - „Es ist ein wunderbarer Sport, bei dem der Sieg das beste Gegenmittel gegen jede Traurigkeit ist“, sagte der spanische Nationaltrainer Luis Enrique nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal, der das Ticket für das Halbfinale sicherte. Neben den Spaniern sind Kroatien, Italien aus der Deutschland-Gruppe sowie die Niederlande dabei.

Der Gastgeber der Halbfinals, des Spiels um Platz drei sowie des Finales wird nach Angaben der UEFA im Januar bestimmt - Halbfinalist Niederlande hatte wie Belgien, Polen und Wales Interesse angemeldet. In den ersten beiden Auflagen der Nations League war immer ein Halbfinal-Teilnehmer Gastgeber des Final Four.

Die weiteren Entscheidungen in der Nations League:

Aufsteiger in die Liga A: Schottland, Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien

Absteiger in die Liga B: Österreich, Tschechien, England, Wales

Aufsteiger in die Liga B: Türkei, Griechenland, Kasachstan, Georgien

Absteiger in die Liga C: Russland, Rumänien, Armenien, Schweden

Aufsteiger in die Liga C: Lettland, Estland

Teilnehmer der Abstiegs-Playoffs: Litauen, Zypern, Belarus, Gibraltar

Der Ausgang der Nations League hat zudem direkte Auswirkung auf die Auslosung der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland am 9. Oktober in Frankfurt/Main. Die Setzliste ergibt sich aus dem Abschneiden in der Nationenliga - die zehn besten Nationen sind in Topf 1 gesetzt, wobei die vier Nations-League-Finalteilnehmer zwingend eine der sieben Fünfergruppen anführen, um den Sommertermin in der Quali frei zu haben. Sie werden deshalb zuerst in die Gruppen A bis D gezogen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber qualifiziert, sie könnte theoretisch als Gast in einer der Gruppen ohne Wertung mitspielen - wahrscheinlicher ist aber, dass der Deutsche Fußball-Bund selbstständig Testspielgegner sucht.