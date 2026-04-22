Fußball Nations-League-Heimspiele in Augsburg, München und Berlin

Deutsche Nationalmannschaft
Die deutsche Nationalmannschaft trägt ihre Länderspiele der nächsten Nations-League-Gruppenphase in Augsburg, München und Berlin aus. (Archivbild)

Beim DFB laufen die Planungen für die Zeit nach der WM. Der Fahrplan zumindest für die Heimspiele in der Gruppenphase der Nations League ist fix.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die Heimspielorte für die nächste Nations-League-Gruppenphase in der zweiten Jahreshälfte festgelegt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trägt die Partien in Augsburg, München und Berlin aus, wie der DFB mitteilte. Am 27. September spielt die Mannschaft erstmals seit zehn Jahren wieder in Augsburg. Gegner ist dann Griechenland. Drei Tage zuvor steht in den Niederlanden der Auftakt der Nations League auf dem Programm.

Noch in derselben Länderspielphase trifft Deutschland am 1. Oktober in München auf Serbien, ehe das Team um Kapitän Joshua Kimmich am 4. Oktober in Griechenland gefordert ist. Zum Abschluss empfängt Deutschland am 16. November im Berliner Olympiastadion die Niederlande. Drei Tage zuvor ist die DFB-Elf in Serbien zu Gast. Alle Begegnungen werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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