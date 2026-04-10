Fußball Nationalspielerin Endemann wechselt zum FC Liverpool

Vivien Endemann
Wechselt zum FC Liverpool: Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg.

Nach Alexandra Popp verliert der VfL Wolfsburg im Sommer eine weitere wichtige Spielerin. Vivien Endemann zieht es nach England.

Wolfsburg/Liverpool (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Vivien Endemann wechselt nach dieser Saison vom VfL Wolfsburg zum FC Liverpool. Der englische Club bestätigte die ablösefreie Verpflichtung der 24-Jährigen auf seiner Internetseite. Endemanns aktueller Verein wird damit in diesem Sommer nach Alexandra Popp (Borussia Dortmund) eine weitere wichtige Spielerin verlieren.

Die Flügelstürmerin war 2023 von der SGS Essen zum VfL gewechselt. Die gebürtige Lohnerin, die im Norden auch schon für Werder Bremen und den SV Meppen spielte, bestritt bislang 17 Länderspiele und schoss zuletzt in der WM-Qualifikation jeweils ein Tor gegen Slowenien (5:0) und Norwegen (4:0).

Anders als bei den Männern ist der FC Liverpool im englischen Frauenfußball noch kein Spitzenclub und steht in der Women's Super League aktuell nur auf dem zehnten von zwölf Plätzen. Endemann schlug für diesen Wechsel dennoch ein Angebot zur Verlängerung ihres auslaufenden Vertrags in Wolfsburg aus.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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