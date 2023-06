Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben sich nach dem dritten Testspiel-Flop vor Bundestrainer Hansi Flick gestellt. «Wir haben absolutes Vertrauen in ihn», sagte Torwart Marc-André ter Stegen nach dem 0:2 in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Benjamin Henrichs antwortete auf die Frage, ob Flick noch der Richtige sei: «Ja, absolut.» Emre Can sagte, er sehe «überhaupt» keine Diskussion über den Bundestrainer.

Gelsenkirchen (dpa) - «Der Trainer hat uns super eingestellt», sagte der Dortmunder Can. «Er wollte ausprobieren, was auch sein Recht ist. Es hat nicht geklappt, aber wir sollten den Trainer nicht infrage stellen. Wir Spieler sind dafür verantwortlich, dass wir auf dem Platz keine Leistung gezeigt haben.» In diese Richtung urteilte auch Henrichs (RB Leipzig): «An erster Stelle müssen wir Spieler uns an die Nase fassen, wir stehen auf dem Platz, wir sind für die Leistung verantwortlich.»