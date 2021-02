Genua (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat seinen achten Saisontreffer für Atalanta Bergamo erzielt. Der 26-Jährige traf am Sonntag beim 2:0-Sieg bei Sampdoria Genua in der 70. Minute mit einem schönen Volleyschuss zum Endstand. Vier Tage nach der 0:1-Niederlage gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hatte der Ukrainer Ruslan Malinowski die Gäste in Führung geschossen (40.). Atalanta rückte durch den Auswärtssieg vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz der Serie A vor und ist nun punktgleich mit Rekordmeister Juventus Turin (beide 46).

Der Titelverteidiger war am Samstag bei Hellas Verona trotz des 19. Saisontors von Cristiano Ronaldo zur Führung nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen und hatte die Chance verpasst, in den Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den Mailänder Stadtrivalen Inter und AC einzugreifen. Tabellenführer Inter gewann am Sonntag 3:0 (1:0) gegen CFC Genua und behauptete mit 56 Punkten seine Spitzenposition. AC Mailand zog am späten Abend nach: Durch ein 2:1 (1:0) bei der auf Platz fünf abgerutschten AS Rom festigte das Team um den diesmal erfolglosen Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic mit 52 Punkten Rang zwei.

