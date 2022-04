Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vor den Nations-League-Spielen im Juni ein fünftägiges Trainingslager im spanischen Marbella absolvieren.

Frankfurt/Main (dpa) - Über den Lehrgang auf der Anlage des Marbella Football Centers informierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Im Anschluss an das Trainingscamp geht es für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick ab 30. Mai nach Herzogenaurach. Die neue Nations-League-Saison beginnt am 4. Juni mit einem Spiel bei Europameister Italien in Bologna. Es folgen Duelle mit England (7. Juni, München), Ungarn (11. Juni, Budapest) sowie erneut Italien (14. Juni, Mönchengladbach).