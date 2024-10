VfB Deutschland? In einer bemerkenswerten Länderspielwoche glänzen insbesondere die Profis aus Stuttgart. Einer feiert beim Sieg gegen die Niederlande ausgelassen ein Traumdebüt.

München (dpa) - Jamie Leweling musste sich anstellen. Mit seinem Rollkoffer stand der Superdebütant der Fußball-Nationalmannschaft spät nach dem von ihm erzwungenen 1:0 gegen die Niederlande im Gang der Münchner Arena und wartete, bis sein Stuttgarter Teamkollege Angelo Stiller mit dem Interview vor den TV-Kameras fertig war. Als Leweling dann an der Reihe war, strahlte er. «Ich war einfach glücklich, spielen zu können», sagte der Matchwinner. Denn dazu wäre es fast nicht gekommen.

«Wenn alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Siegtorschützen. Leweling hatte, sozusagen, gleich doppeltes Glück: Nachnominiert wurde der 23-Jährige, weil Jamal Musiala verletzt ausfiel. Und in der Startelf lief Leweling nur auf, weil VfB-Kumpel Deniz Undav kurzfristig wegen muskulärer Probleme nicht spielen konnte.

Erst während der Teambesprechung vor dem Spiel habe er Bescheid gewusst, weil er seinen Namen auf der Taktiktafel gesehen habe, berichtete der Stuttgarter lächelnd: «Das hat mir gereicht.» Es folgte ein «außergewöhnlich gutes Debüt» (Nagelsmann) mit zwei Treffern. Den ersten in der zweiten Minute kassierte Schiedsrichter Slavko Vincic wegen einer strittigen Abseitsentscheidung ein. Jubeln konnte Leweling nach seinem starken Schuss zum Sieg trotzdem.

Jamie Leweling bekam vom Bundestrainer ein Sonderlob für das gelungene Debüt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Stuttgarter mit Selbstvertrauen zum FC Bayern

«Ich will ihn nicht zu hoch loben, zu viel loben, sonst hebt er ab», sagte Stiller mit einem breiten Grinsen und schaute schon auf das kommende Wochenende voraus. Denn die große Stuttgarter Reisegruppe im DFB-Team mit Leweling, Stiller, Undav, Torwart Alexander Nübel und Maximilian Mittelstädt hätte nach ihrer starken DFB-Woche eigentlich gleich in München bleiben können. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steigt das Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern.

«Er soll so weitermachen, hoffentlich am Wochenende hier nochmal treffen, und dann sind wir alle glücklich», sagte Stiller. Dass plötzlich die Gastmannschaft in der Münchner Arena den größeren Block an deutschen Nationalspielern stellt, ist sehr ungewöhnlich. Zumal der Stuttgarter Chris Führich verletzt von der DFB-Auswahl hatte abreisen müssen und im Topspiel fehlen wird.

«Sie bringen schon viel Vertrauen mit», sagte Nagelsmann über seine VfB-Profis. Im ersten Nations-League-Spiel am vergangenen Freitag in Bosnien-Herzegowina war Undav beim 2:1 mit zwei Toren der umjubelte Matchwinner gewesen. Jetzt feierte Leweling. «Wir sind ein ordentlicher Block», sagte Stiller. Das mache es einfach.

Angelo Stiller (r.) Foto: Christian Charisius/dpa

Hoeneß' Arbeit ist Nagelsmanns Glück

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der nicht nur wegen der familiären Nähe zu Onkel Uli, sondern wegen seiner Erfolge immer mal wieder in die Nähe des FC Bayern gerückt wird, mache «sehr viel richtig in Stuttgart», sagte Nagelsmann. «Weil die Spieler gut ausgebildet herkommen.»

Gut ausgebildet und vor allem auch unbeschwert. Wie er die enttäuschende Videobeweis-Enttäuschung so schnell hatte abhaken und dann doch noch sein erstes Tor im ersten Länderspiel erzielen können, wurde Leweling gefragt. «Nicht viel nachdenken, einfach draufhauen», antwortete der junge Draufgänger.