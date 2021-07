München (dpa) - Julian Nagelsmann hat den Sommerfahrplan für die Nationalspieler um Weltfußballer Robert Lewandowski und Kapitän Manuel Neuer abgesteckt.

Das Trio aus Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller wird als letztes ins Training des FC Bayern einsteigen und hat noch bis zum 31. Juli Urlaub. Fünf Tage vorher sind die Ferien für Lewandowski, die französischen Nationalspieler und die anderen DFB-Akteure der Münchner vorbei. Nach den Leistungstest trainieren diese am 28. Juli erstmals unter dem neuen Coach Nagelsmann.

„Ich glaube, dass die Botschaften, die ich gerade in der Kabine rüberbringen wollte, angekommen sind, auch wenn natürlich noch viele Spieler fehlen“, sagte Nagelsmann nach seiner ersten Einheit in München auf dem FCB-Instagram-Account. „Die werden nach und nach dazustoßen. Dann werde ich die Botschaften wiederholen und dann wird das hoffentlich in die richtige Richtung weitergehen.“ Die Länge der Sommerpause für die Stars sei angepasst an die Belastung der vergangenen Saison, sagte Nagelsmann.

Ein Trainingslager ist in diesem Sommer nicht geplant. Vier Testspiele stehen im Juli gegen Köln (17.), Ajax Amsterdam (24.), Mönchengladbach (28.) und Neapel (31.) an. Anfang August folgt dann der DFB-Pokalauftakt beim Oberligisten Bremer SV und kurz danach der erste Spieltag der Bundesliga in Mönchengladbach.

Vorfreude auf Schuhbecks Hackbraten

Kulinarisch darf es für Nagelsmann ruhig mal rustikal sein. „Ich habe gerade schon mit Alfons Schuhbeck gesprochen, ob er mir mal einen sehr guten Hackbraten machen würde“, sagte der Coach in einer Fragerunde mit Fans auf Instagram. „Das ist vielleicht nicht Sterneküche, das ist mir bewusst. Aber Hackbraten ist schon was, was ich unglaublich gerne esse, auch wenn es nicht Sterneküche ist.“

Auch beim Bier hat der in Landsberg am Lech geborene Bayer eine Vorliebe - Hefeweizen statt Pils, „auch wenn es etwas füllt, dann kann man aber auf eine Mahlzeit verzichten“, sagte der 33-Jährige, der sich auch als Liebhaber von Pizza Hawaii outete. Beim Essen der in Bayern traditionellen Weißwurst habe er verschiedene Techniken, mal schneiden, dann rausschälen, dann in der Mitte aufschneiden und in zwei Teile trennen oder zuzeln. „Ich mache relativ viel, je nach Gusto meines Gegenüber. Wenn er eine gewisse Vorstellung hat, wie ich es essen soll, kann ich mich anpassen“, sagte Nagelsmann.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-297209/4