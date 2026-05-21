Fußball Nagelsmann zum Neuer-Comeback: Als Nummer 1 zur WM

Nationalmannschaft - Bekanntgabe WM-Kader Deutschland
Julian Nagelsmann erklärte auch die Rückkehr von Manuel Neuer.

Die Rückkehr von Manuel Neuer für die WM wird hitzig diskutiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt bei der Kader-Bekanntgabe seine Kehrtwende auf einer der wichtigsten Positionen.

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt Rückkehrer Manuel Neuer als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit zur WM. «Ja, plane ich», betonte der 38 Jahre alte DFB-Trainer bei der Vorstellung des Kaders für die Weltmeisterschafts-Endrunde bei einer entsprechenden Frage. «Jeder weiß, welche Aura Manu umgibt. Planen mit ihm als Nummer eins. Die Entscheidung steht so und ist in meinen Augen die richtige.»

Neuer war nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM im Juli 2024 zurückgetreten. Der aktuell angeschlagene 40 Jahre alte Weltmeister von 2014 bestritt insgesamt 124 Länderspiele und wird als Nummer eins in das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko starten.

Für den Bayern-Keeper wird Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Posten wieder räumen müssen. Es sei für Baumann ein Schlag gewesen, räumte Nagelsmann ein, sprach aber von einer «Weltklasse-1b»-Lösung. In mehreren Telefonaten habe Baumann klargestellt, dass er der Mannschaft helfen wolle. Der 35-Jährige war nach dem mehrmonatigen Ausfall von Marc-André ter Stegen zum Stammtorwart der DFB-Auswahl aufgestiegen und sollte ursprünglich als Nummer eins zur WM.

Zumal Neuer immer wieder erklärt hatte, dass sein Rücktritt unumstößlich sei und Nagelsmann zunächst auf Baumann setzte.

Es habe «natürlich extrem viele Diskussionen» gegeben, «viele Dinge, die man überlegt, hinterfragt», sagte Nagelsmann allgemein zur Kaderauswahl. Diskutiert sei bis kurz vor knapp und versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. «Die sind jetzt getan», betonte Nagelsmann: «Die internen Diskussionen sind vorbei.» Es sei heiß, «die Jungs sind mega heiß und das Trainerteam ebenso».

Zur Vorbereitung auf die Endrunde bestreitet seine Mannschaft noch ein Heimspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland sowie am 6. Juni in Chicago ein Testmatch gegen die USA. In der WM-Gruppe E trifft das deutsche Team auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Manuel Neuer
Das EM-Aus gegen Spanien vor zwei Jahren war nun wohl doch nicht Manuel Neuers letztes Länderspiel. (Archivbild)
Julian Nagelsmann und Oliver Baumann
Bittere Nachricht für Oliver Baumann. Julian Nagelsmann (l) im Gespräch mit dem Hoffenheimer Torwart bei einer Trainingseinheit. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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