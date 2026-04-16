Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Jamal Musiala für die WM – vorausgesetzt, die Ärzte geben grünes Licht. Warum ein Verzicht für ihn keine Option ist.

München (dpa) - Julian Nagelsmann hält nichts von einem freiwilligen WM-Verzicht von Jamal Musiala und plant fest mit dem Offensivmann des FC Bayern München. «Wenn die Ärzte sagen, dass kein Risiko für seine Gesamtkarriere besteht, dann spricht absolut nichts gegen eine Teilnahme an der WM», sagte der Bundestrainer in der Talk-Reihe «Bestbesetzung» bei MagentaTV.

Musiala hatte sich als Bayern-Spieler bei der Club-WM im vergangenen Sommer einen komplizierten Beinbruch zugezogen und konnte mehrere Monate keinen Fußball spielen. Nach seinem Comeback im Frühjahr verpasste er wegen Belastungssymptomen die WM-Testländerspiele der Nationalmannschaft Ende März in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1).

Kahn-Aussagen lösen Diskussion aus

Zuletzt waren Aussagen von Ex-Torwart Oliver Kahn so interpretiert worden, dass er dem 23-Jährigen empfehlen würde, wegen der Verletzungsfolgen nicht zur WM im Sommer nach Amerika zu reisen. Mittlerweile merkte Kahn an, dass seine Worte verkürzt dargestellt worden seien. Zuvor hatte Musiala betont, unbedingt bei der WM spielen zu wollen.

Jamal Musiala im Einsatz für den FC Bayern gegen Real Madrid. Foto: Tom Weller/dpa

Für den FC Bayern kam der Offensivspieler zuletzt wieder als Einwechselspieler zum Einsatz, so auch beim 4:3 gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend. Musiala leistete dabei per Hackentrick die Vorarbeit zum wichtigen 3:3-Ausgleichstreffer kurz vor Schluss.

In der Nationalmannschaft kam Musiala letztmals im März 2025 im Viertelfinale der Nations League gegen Italien (2:1/3:3) zum Einsatz. Für die WM war er vor seiner Verletzung als fixer Startelfspieler eingeplant. Nun könnte er, sollten Fitness und Spielpraxis noch nicht reichen, auch als Joker wichtige Impulse setzen, hofft Nagelsmann.

Scherzhafte Aussage zu Müller

Auf die scherzhaften Diskussionen um ein DFB-Comeback von Thomas Müller, der bei den Vancouver Whitecaps in Kanada spielt, reagierte Nagelsmann mit einem Augenzwinkern. «Er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler», sagte er und fügte an: «Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er bei der WM spielt, ist eher gering. Prozentzahlen sage ich nicht, aber eher gering.» Müller selbst, der bei der WM Experte bei Magenta-TV sein wird, hatte sich ähnlich scherzhaft zu dem Thema geäußert.