Marc-André ter Stegen ist der große Torwart-Pechvogel. Die WM findet ziemlich sicher ohne ihn statt. Eine private Nachricht ist umso schöner. Das findet auch der Bundestrainer.

Stuttgart (dpa) - Die jüngsten Nachrichten von Torwart Marc-André ter Stegen haben auch Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr berührt. «Es geht ihm an sich gut. Privat habe ich auch gelesen, dass etwas Schönes unterwegs ist. Da habe ich ihm auch gratuliert. Das hilft ihm sicherlich auch», berichtete der Bundestrainer von einem Telefonat mit dem weiterhin verletzten Schlussmann, der nur noch «sehr, sehr, sehr geringe Chancen» auf eine WM-Teilnahme habe.

Ter Stegen hatte am Freitag in einem Social-Media-Post mit seiner Freundin Ona Sellarès mit einem Ultraschallbild von einem Baby posiert, in enger Umarmung. Dazu schrieb Sellarès: «Ganz viel Liebe.» Die PR-Abteilung der Nationalmannschaft reagierte mit schwarz-rot-goldenen Herzen.

Nagelsmann sprach mit ter Stegen

Nagelsmann sprach auf der DFB-Pressekonferenz in Stuttgart von der emotionalen Kunde aus Spanien und erzählte von einem Gespräch mit ter Stegen rund um die WM-Testländerspiele in der Schweiz (4:3) und am Abend (20.45 Uhr/ARD) gegen Ghana.

Sollten der Torwart und seine Freundin Eltern werden, wäre es für ter Stegen das dritte Kind. Der 33-Jährige hatte die Beziehung zu Sellarès im vergangenen Sommer öffentlich gemacht. Wenige Monate zuvor hatten sich ter Stegen und seine Ehefrau Daniela, mit der er zwei Söhne hat, getrennt.

Pause zu lang für WM-Einsatz

Sportlich konnte Nagelsmann keine guten Nachrichten für ter Stegen verkünden. «Er ist schon ein Jahr raus und hat super wenig gespielt. Diese Gesamtheit muss man ein bisschen beobachten», sagte der Bundestrainer über den 33-Jährigen. Ohne Fußball-Wunder findet die WM ohne ihn statt.

Nach seiner Leihe vom FC Barcelona zum FC Girona in der spanischen La Liga hatte sich ter Stegen zu Jahresbeginn erneut verletzt und musste am Oberschenkel operiert werden. Derzeit befindet er sich in der Reha. «Ihm geht es ganz gut. Er hat keine riesigen Schmerzen mehr. Schon ein bisschen, aber nicht riesig, es dauert alles seine Zeit», sagte Nagelsmann.

Nach der Heim-EM 2024 und dem Rücktritt von Manuel Neuer hatte Nagelsmann ter Stegen zur Nummer eins ernannt. Wegen diverser Verletzungen konnte dieser nur vier von 17 Länderspielen seitdem bestreiten. Zuletzt stand er im Juni 2025 im deutschen Tor. Mittlerweile hat Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann zu seinem WM-Schlussmann ernannt.