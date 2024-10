Der Bundestrainer baut die in Bosnien-Herzegowina erfolgreiche Nationalelf gegen Holland auf mehreren Positionen um. Im Tor steht erstmals Baumann. Im Mittelfeld kann sich ein Zukunfts-Duo bewähren.

München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Gruppen-Topspiel der Nations League gegen die Niederlande mit dem Münchner Aleksandar Pavlovic und dem Stuttgarter Angelo Stiller antreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte den Einsatz der beiden jungen Startelf-Debütanten im Mittelfeld für die Partie am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in der Allianz Arena an. «Angelo und Pavlo spielen», sagte Nagelsmann.

«Weil sie gut sind», begründete der Bundestrainer die personelle Umstellung. Der 20 Jahre alte Pavlovic war beim 2:1 am vergangenen Freitag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina noch wegen Knieproblemen nicht eingesetzt worden. Im Tor wird erstmals der 34 Jahre alte Hoffenheimer Oliver Baumann stehen.

Nagelsmann erwartet «ein interessantes Spiel gegen einen guten Gegner». Das 2:2 im Hinspiel vor einem Monat in Amsterdam sei schon sehr intensiv und spannend gewesen. Die DFB-Auswahl kann mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga vorzeitig perfekt machen.