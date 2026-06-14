Das DFB-Team startet in die WM. Der Bundestrainer setzt auf die Elf der erfolgreichen Generalprobe gegen die USA - mit einer Ausnahme.

Houston (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft startet mit der erwarteten Elf um Rückkehrer Manuel Neuer in die Fußball-Weltmeisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet in Houston gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling Curaçao genau jene zehn Feldspieler auf, die auch vor einer Woche bei der mit 2:1 gewonnenen Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago aufgelaufen waren.

Nur im Tor ersetzt wie von Nagelsmann angekündigt der 40 Jahre alte Neuer den Hoffenheimer Oliver Baumann. Für Neuer ist es nach einer auskurierten Wadenblessur das 125. Länderspiel und das erste nach zwei Jahren. Nach der Heim-EM 2024 war der Weltmeister von 2014 zurückgetreten, aber der Bundestrainer holte ihn für die WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA zurück.

Den Platz des verletzten Bayern-Youngsters Lennart Karl in der Offensive auf dem rechten Flügel nimmt wie gegen die US-Auswahl wieder Leroy Sané ein.

«Ich habe sehr gut geschlafen, es ist viel Vorfreude. Es ist alles sehr, sehr positiv. Ich habe ein gutes Gefühl fürs Spiel», sagte Nagelsmann kurz vor dem Spiel bei MagentaTV.