Lukas Podolski sichert sich die Aktienmehrheit an dem Verein, bei dem er aktuell als Spieler unter Vertrag steht. Was der Kauf für den Club bedeutet und welche Bedingungen daran geknüpft sind.

Warschau (dpa) - Der frühere Weltmeister Lukas Podolski kann den polnischen Fußballclub Gornik Zabrze übernehmen. Der Stadtrat von Zabrze befürwortete einstimmig den Vorschlag, 86 Prozent der Anteile an Podolski zu verkaufen, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Der Kaufvertrag soll bereits am Donnerstag unterzeichnet werden. Podolski spielt seit 2021 für den Verein in Oberschlesien.

Demnach beträgt der Verkaufspreis umgerechnet 940.000 Euro. Der deutsche Ex-Nationalspieler Podolski verpflichtet sich aber, den Club in den kommenden Jahren zu finanzieren. In dem Privatisierungsvertrag ist festgelegt, dass der Eigentümer in den kommenden Jahren umgerechnet knapp drei Millionen Euro zuschießen muss. Dieser Passus ermöglichte eine Senkung des Verkaufspreises.

Podolski hielt bereits Anteile an Gornik Zabrze

Der 40 Jahre alte Weltmeister von 2014, der im polnischen Gleiwitz geboren wurde, hält bereits Anteile an dem Verein. «Jetzt kaufe ich den Rest», sagte Podolski. Dabei sieht er sich nicht als klassischer Investor. «Einer von den Fans. Einer, der die Sprache und Stimme der Fans hat. Fußball gehört immer wieder den Fans. Ich will den Verein weiter nach vorn bringen», kündigte der Offensivspieler an.

Die Stadt wird weiterhin eine sogenannte «goldene Aktie» halten, damit der Vereinsname und die Insignien in jedem Fall erhalten bleiben. Ob Podolski seine aktive Karriere fortsetzt, bleibt offen. Zuletzt hatte Podolski mit 40 Jahren zum ersten Mal den polnischen Pokal gewonnen - und sich möglicherweise mit einer Trophäe in den Fußball-Ruhestand verabschiedet. Sein aktueller Vertrag läuft bis zum Ende der Saison.