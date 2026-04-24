Der siebte Platz in der Bundesliga reicht in dieser Saison sicher für den Europacup. Welche Szenarien noch für weitere Startplätze sorgen könnten.

Stuttgart (dpa) - Nach dem Final-Einzug des VfB Stuttgart im DFB-Pokal steht auch fest, dass der Bundesliga-Siebte nächste Saison definitiv im Europacup spielt. Denn neben Endspiel-Gegner und Meister Bayern München werden auch die Schwaben die Saison nicht schlechter als auf dem sechsten Platz beenden und über die Liga-Platzierung in den Europapokal einziehen.

Der Startplatz für den Pokalsieger geht daher an die Bundesliga zurück. Damit reicht nun automatisch auch der siebte Platz für eine Europacup-Teilnahme. Diesen belegt aktuell der SC Freiburg knapp vor Eintracht Frankfurt.

Es können aber auch noch mehr Plätze werden. Neben den vier fixen Champions-League-Startern winkt der Bundesliga über die UEFA-Saisonwertung ein weiterer Platz. Dafür müsste Deutschland die knapp davor auf Platz zwei liegenden Spanier noch überholen.

Freiburg trotz Aus mit doppelter Europapokal-Chance

Und sollte dazu der SC Freiburg auch noch die Europa League gewinnen und sich nicht über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, wäre noch ein neunter Platz möglich. Als Europa-League-Gewinner dürften die Breisgauer, die im Halbfinale auf Sporting Braga treffen, dann in der Königsklasse spielen.

Generell stehen Deutschland neben den vier Champions-League-Plätzen zwei Starter in der Europa League und einer in der Conference League zu.