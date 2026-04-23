Für Barcelona wird Superstar Lamine Yamal in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten. Für die WM sollte es aber reichen.

Barcelona (dpa) - Fußball-Jungstar Lamine Yamal steht dem spanischen Spitzenreiter FC Barcelona in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung, seine WM-Teilnahme ist aber wohl nicht in Gefahr. Wie Barça mitteilte, hat der 18-Jährige beim 1:0 gegen Celta Vigo eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten. Die Blessur werde aber konservativ behandelt, sodass er «voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen wird».

Der spanische Fußball-Nationalspieler hatte in der 40. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer für Barça erzielt. Statt zu jubeln, legte sich der 18-Jährige aber noch im Strafraum auf den Boden und musste anschließend ausgewechselt werden. «Da ist etwas. Er verlässt den Platz nicht ohne Grund», sagte Trainer Hansi Flick.

Die Katalanen sollten bei neun Punkten Vorsprung auf Real Madrid sechs Spieltage vor Schluss in der Meisterschaft den Ausfall verkraften können, auch wenn beide Teams im Clásico am 10. Mai noch aufeinandertreffen. Im Pokal und in der Champions League ist Barça bereits ausgeschieden.