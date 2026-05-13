Die Kritik an den hohen Nahverkehrspreisen für die Anreise zur Fußball-WM 2026 ist groß. Nun reagieren die Organisatoren in New York und New Jersey mit drastischen Preissenkungen.

New York/New Jersey (dpa) - Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben die Organisatoren in New York und New Jersey die Transportkosten für Fans drastisch gesenkt. Sie reagieren damit auf heftige Kritik an den Preisen für Fahrten zu den WM-Spielen im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey.

20 statt 80 Dollar für Hin- und Rückfahrt mit Shuttlebussen

Statt bislang 80 Dollar sollen Hin- und Rückfahrt mit den Shuttlebussen von Manhattan zum Stadion nun nur noch 20 Dollar kosten. Auch die ursprünglich stark kritisierten Preise für Zugtickets von New Yorks Hauptbahnhof Penn Station zum Stadion wurden erneut vergünstigt. Der Preis für die Sondertickets der Verkehrsgesellschaft NJ Transit sinkt von zunächst 150 Dollar auf nun 98 Dollar für Hin- und Rückfahrt. Regulär kostet die Strecke nach offiziellen Angaben normalerweise rund 12,90 Dollar.

Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, sprach in einer Pressemitteilung von einer «einmaligen Chance» für New Yorker. Der Anfahrt zur WM solle «so erschwinglich und zugänglich wie möglich» werden, schrieb sie auf der Plattform X. 20 Prozent der Bustickets würden dabei exklusiv für Einwohner des Bundesstaats New York reserviert. Fans, die bereits Bustickets zum alten Preis gekauft haben, sollen automatisch 60 Dollar zurückerstattet bekommen.

Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, erklärte auf X, die Senkung der Zugpreise erfolge «ohne Geld der Steuerzahler in New Jersey». Unterstützt werde das Vorhaben von Sponsoren wie einem Essenslieferdienst sowie Sportwettenanbietern.

Alex Lasry, Chef des regionalen WM-Organisationskomitees, erklärte, ein zugängliches WM-Erlebnis für Besucher ebenso wie für die Menschen in New York und New Jersey habe «höchste Priorität».

Nach Angaben der Organisatoren sollen die Shuttlebusse je nach Spieltag zwischen 12.000 und 18.000 Fans transportieren. Dafür sollen zusätzlich gelbe Schulbusse eingesetzt werden. Die Busse fahren von mehreren Standorten in Manhattan ab, darunter das Port Authority Bus Terminal.

Im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks werden während der WM acht Spiele ausgetragen, darunter auch das Finale am 19. Juli 2026.