Mit seinem ersten Liga-Kopfballtor drängt sich El Mala bei Bundestrainer Nagelsmann auf. Der DFB-Coach hatte zuletzt mehr Einsatzzeit gefordert.

Hamburg (dpa) - Nach der Kritik von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich Punktretter Said El Mala vom 1. FC Köln mit seiner Leistung beim Hamburger SV für die Fußball-Nationalmannschaft empfohlen. Der 19 Jahre alte Senkrechtstarter träumt weiter von seiner ersten Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft, doch der offensive Dribbelkünstler wollte sich zu keinen forschen Aussagen hinreißen lassen.

«Ich versuche, mich eigentlich nicht davon irgendwie irritieren zu lassen. Ich will einfach hundert Prozent mein Spiel spielen, meine Themen verbessern und dann sieht man, was kommt», sagte der gebürtige Krefelder nach dem 1:1 beim HSV im ZDF-Sportstudio. El Mala hatte mit seinem ersten Kopfballtor in der Bundesliga für den Ausgleich gesorgt.

Matthäus lobt El Mala

«Wir haben gute Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft und wenn Julian auf die Idee kommt, ihn einzuladen, dann wird er sich freuen. Und wenn nicht, dann wird er weiter Gas geben, arbeiten, für uns wichtige Tore schießen in Zukunft. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er mal wieder dabei ist», sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler bei Sky. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meinte: «Wenn er Topleistungen bringt, gehört er natürlich zum erweiterten Kreis.»

Möglicherweise bekommt der Überflieger des FC Ende März bei den Testspielen der Deutschen in der Schweiz und gegen Ghana erneut eine Chance, sich zu zeigen, nachdem Nagelsmann in einem Interview des Magazins «Kicker» kritisch angemerkt hatte, dass El Mala zu wenig Spielzeit bei den Kölnern bekomme.

«Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet», sagte Nagelsmann in dem Interview.

Said El Mala im November beim DFB-Training. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Der junge WM-Anwärter El Mala war bereits im November Teil des A-Nationalmannschaftsaufgebots, doch beim 2:0 in Luxemburg bekam er als Bankspieler keine Einsatzzeit und fuhr kurz darauf wieder zur U21-Auswahl. In bislang 26 Saisonspielen in der Bundesliga erzielte El Mala neun Treffer und bereitete vier Tore vor.

Wenn er sich in der Bundesliga etablieren wolle, dann dürfe er sich nicht nur auf seine Fähigkeiten offensiv verlassen, sondern müsse auch in der Arbeit gegen den Ball zulegen, meinte Kölns Trainer Lukas Kwasniok. «Und das hat er getan», versicherte der Coach. Er habe in seinem Entwicklungsprozess auch in den vergangenen zwei Wochen inklusive des Einsatzes gegen Dortmund in der vergangenen Woche «einen Step» gemacht.