Buenos Aires (dpa) - Nach einer Knieverletzung wird der argentinische Starstürmer Lionel Messi beim WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien auflaufen.

«Messi wird morgen spielen. Wir hoffen, dass es ihm gut geht», sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni. Beim Qualifikationsspiel gegen Uruguay am vergangenen Freitag stand Messi lediglich für 15 Minuten auf dem Platz. Bei seinem Verein Paris Saint-Germain hatte Messi wegen seiner Verletzung zuletzt zwei Partien verpasst.

Die argentinische Nationalmannschaft trifft am Dienstag in San Juan auf Brasilien, das als erste Mannschaft in Südamerika bereits für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert ist. Mit einem Sieg könnte auch Argentinien die Qualifikation perfekt machen.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-10037/3