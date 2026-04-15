Erst fällt Lennart Karl mit einer Muskelverletzung aus, nun erwischt es den nächsten Youngster: Auch Tom Bischof fehlt dem FC Bayern.

München (dpa) - Nach Lennart Karl muss der FC Bayern München auch auf Tom Bischof wegen einer Muskelverletzung verzichten. Mittelfeldspieler Bischof hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister vor dem Champions-League-Duell gegen Real Madrid mitteilte. Der 20-Jährige fällt damit vorerst aus. Zur Ausfalldauer machte der FC Bayern keine Angaben.

Vor dem 5:0 beim FC St. Pauli am vergangenen Samstag hatte der FC Bayern bekanntgegeben, dass sich Offensivspieler Karl (18) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat. Auch er fehlt den Münchnern.