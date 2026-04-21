Vom Klinikbett zurück auf den Platz: In Crans-Montana rettete der 19-jährige Tahirys Dos Santos seine Freundin aus den Flammen einer Bar, jetzt feiert er emotional seinen ersten Profivertrag.

Metz (dpa) - Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurde Tahirys Dos Santos als Held gefeiert, als er schwer verletzt seine Freundin aus den Flammen rettete - jetzt möchte er sportlich auf sich aufmerksam machen. Der französische Nachwuchsfußballer hat seinen ersten Profivertrag erhalten. Wie der französische Erstligist FC Metz mitteilte, unterschrieb der 19-Jährige bis Juni 2027. Der Verteidiger erhielt seinen Vertrag demnach eine Woche, nachdem er erstmals seit der Brandkatastrophe mit der Reservemannschaft wieder auf dem Platz gestanden hatte.

Der Club lobte den Spieler als einen «unermüdlichen und vorbildlichen Arbeiter, sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb». Er verkörpere das Motto des lothringischen Vereins, «stahlharter Wille, granatrotes Herz», perfekt. «Das ist das Ergebnis langjähriger Arbeit, vieler Opfer und großer Entschlossenheit, meinen Kindheitstraum zu verwirklichen», sagte der Spieler. «Dieser Moment hat nach den schwierigen Monaten, die ich im Krankenhaus durchgemacht habe, eine ganz besondere Bedeutung.»

Tahirys Dos Santos rettete Freundin aus brennender Bar

Der bei der Brandkatastrophe in der Schweiz schwer verletzte Fußballer war zunächst per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht und später in seine ostfranzösische Heimat verlegt worden. Als in der Silvesternacht plötzlich ein verheerender Brand in der Bar in Crans-Montana um sich griff, war Tahirys Dos Santos zurück in die Flammen gelaufen, um seine Freundin zu retten, die in dem Moment gerade in der Toilette war. Bei dem Brand kamen 41 Menschen ums Leben.