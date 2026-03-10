In einem Podcast äußert sich Ex-Nationalspieler Mario Basler abwertend über Frauenfußball. Der HSV lädt ihn daraufhin zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Bayern ein - aber daraus wird nichts.

Hamburg (dpa) - Mario Basler und der Frauenfußball - das bleibt ein schwieriges Thema. Der frühere Fußballstar hat eine Einladung des Hamburger SV zum DFB-Pokal-Viertelfinalspiel der Frauen am Mittwochabend gegen den FC Bayern München ausgeschlagen.

Hintergrund ist: Der 57-Jährige hatte sich in einer Podcast-Reihe des Südwestrundfunks herablassend über Frauenfußball geäußert («Das hat mit Fußball nichts zu tun»). Die Hamburgerinnen schrieben Basler daraufhin bei Instagram an: «Statt lange zu diskutieren, laden wir dich einfach ein», heißt es in dem Post. «Komm doch zu unserem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Große Bühne, großer Sport – und wir wetten, nach 90 Minuten (oder mehr) siehst du den Frauenfußball mit anderen Augen.»

Das Spiel findet am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr statt - Basler aber ist an diesem Abend verhindert. «Ich habe leider keine Zeit», sagte der frühere Nationalspieler von Werder Bremen und dem FC Bayern München dem «Hamburger Abendblatt». Mit seiner Show «Basler ballert» tritt er zeitgleich im Stadttheater Euskirchen auf.