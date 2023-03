Für die fußballverrückte Türkei und Trainer Stefan Kuntz hat die EM-Teilnahme 2024 höchste Priorität. Zum Start in die Qualifikation beschäftigt die Mannschaft weiter ein Thema abseits des Platzes.

Istanbul (dpa) - Mit den ersten Länderspielen nach dem verheerenden Erdbeben will Nationaltrainer Stefan Kuntz den Menschen in der Türkei Ablenkung und Unterhaltung schenken. «Du gibst den Menschen Freude und Hoffnung. Das ist für uns neben der sportlichen Qualifikation dieses Mal das Wichtigste», sagte der 60-Jährige vor dem Start in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024. «Wenn wir den betroffenen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil ihre Nationalmannschaft gut spielt, macht uns das sehr stolz.»

Gut sechs Wochen nach dem verheerenden Beben mit mehr als 50.000 Toten in der Türkei startet Kuntz mit seiner Mannschaft mit den Partien am Samstag in Armenien und drei Tage später gegen den WM-Dritten Kroatien in die wichtige EM-Quali. Die Teilnahme an dem Turnier in Deutschland im kommenden Jahr hatte der frühere deutsche U21-Coach, der mit der Türkei in den Playoffs die WM 2022 verpasst hatte, von Beginn an als großes Ziel ausgegeben.

«Das ist etwas sehr Besonderes. Generell sind die Türken sehr fußballverrückt und halten immer zu ihrer Nationalmannschaft», sagte Kuntz der Deutschen Presse-Agentur. «Dazu kommt dieses Mal, dass die Menschen sich unbedingt ihre Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland wünschen.» In Salih Özcan von Borussia Dortmund, Hoffenheims Ozan Kabak, Schalkes Mehmet Aydin, dem früheren Leverkusener Hakan Calhanoglu oder dem Ex-Darmstädter Cenk Tosun stehen mehrere Profis mit Deutschland-Bezug im Kader.

Sportlich sieht Kuntz sein Team in der Gruppe mit den weiteren Gegnern Lettland und Wales vor einer anspruchsvollen Aufgabe. «Kroatien und Wales liegen in der Weltrangliste weit vor uns. Kroatien hat sicherlich eine sehr starke Mannschaft, sie haben nach Platz drei bei der WM einen nahezu unveränderten Kader», sagte Kuntz. «Aber wenn wir zur EM wollen, müssen wir uns in dieser Gruppe durchsetzen.» Die zwei besten Teams lösen das EM-Ticket.