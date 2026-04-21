Der Vertrag ist unterzeichnet: Mit Blick auf die WM 2030 soll Rafael Márquez die Nationalmannschaft von Mexiko übernehmen. Der derzeitige Co-Trainer bringt auch viel Erfahrung als Spieler mit.

Mexiko-Stadt (dpa) - Nun steht es fest: Nach der Fußball-WM im Sommer wird der ehemalige Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft Rafael Márquez Mexikos neuer Cheftrainer. «Sein Vertrag ist unterzeichnet, der Trainerstab ist zu 80 Prozent komplett», sagte der Sportdirektor des Nationalteams, Duilio Davino, dem TV-Sender Fox Sports.

Der 47-jährige Márquez ist seit 2024 Assistenztrainer von Javier Aguirre, der wie geplant nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko seinen Trainerposten abgibt. «El Vasco» Aguirre wird die Nationalmannschaft zum dritten Mal nach 2002 und 2010 bei einer WM trainieren. Danach soll sein Schützling Márquez mit Blick auf die WM 2030 das Ruder übernehmen.

Bis kurz vor seiner Ernennung als Assistent von Aguirre trainierte Márquez die zweite Mannschaft des FC Barcelona. Mit fünf Teilnahmen an Weltmeisterschaften als Spieler und einer erfolgreichen Zeit bei Barça (2003-2010) gilt der ehemalige Abwehrspieler als einer der erfahrensten Fußballer Mexikos.