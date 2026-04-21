Real Madrid meldet sich nach dem Aus in der Königsklasse in München mit einem Sieg gegen Alaves zurück. Lebt Reals Titeltraum in der spanischen Liga doch noch?

Madrid (dpa) - Real Madrid hat knapp eine Woche nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Bayern in der spanischen Liga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Königlichen besiegten im Estadio Santiago Bernabéu das Team von CD Alaves mit 2:1 (1:0). Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé (30.) und der Brasilianer Vinícius Júnior (50.) erzielten die Tore für Real. Der Anschlusstreffer für Alaves durch Toni Martínez (90.+3) kam zu spät.

Mit dem Sieg verkürzte die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa den Rückstand in der Tabelle auf Spitzenreiter FC Barcelona vorerst auf sechs Punkte. Allerdings kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Mittwochabend mit einem Erfolg gegen Celta Vigo den Vorsprung wieder auf neun Punkte ausbauen. Real war nach der 3:4-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel in München am vergangenen Mittwoch aus der Champions League ausgeschieden.