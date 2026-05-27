Fußball Nach Bayern-Gerücht: Gordon vor Wechsel zum FC Barcelona

Newcastle United - Benfica Lissabon
Anthony Gordon steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Barcelona. (Archivbild)

Der FC Bayern gilt als interessiert, doch nun wechselt der Offensivspieler wohl von Newcastle zum FC Barcelona. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge rund 80 Millionen Euro.

Barcelona/Newcastle (dpa) - Offensivspieler Anthony Gordon steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona. Wie die englische Zeitung «The Sun» und andere Medien berichten, soll der englische Fußball-Nationalspieler für rund 80 Millionen Euro zur Mannschaft von Trainer Hansi Flick wechseln. Demnach werde Gordon in dieser Woche zum Medizincheck nach Barcelona reisen.

Zuvor war der 25-Jährige von mehreren Medien auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. In der abgelaufenen Saison erzielte der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade 17 Tore für Newcastle - davon zehn in der Champions League.

Sein Debüt in der Premier League gab der Offensivspieler beim FC Everton, im Januar 2023 wechselte er zu Newcastle United. Im Sommer reist Gordon mit Thomas Tuchel und der englischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in die USA, Mexiko und Kanada.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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