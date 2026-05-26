Rekordtorschützin, Weltfußballerin und Triple-Gewinnerin: Alexia Putellas wird beim letzten Heimspiel der Saison vom FC Barcelona verabschiedet.

Barcelona (dpa) - Die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas wird ihren auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht verlängern. Das gab der spanische Club, der in dieser Saison das Triple gewann, bekannt.

Putellas absolvierte in 14 Jahren 507 Spiele für die «Blaugrana» und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord für die meisten Tore. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem FC Barcelona. Zuletzt feierte die Spanierin den Champions-League-Sieg im Finale gegen Jule Brand und Olympique Lyon.

Als erste Fußballerin wurde die 32-Jährige in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfußballerin ausgezeichnet. Beim letzten Heimspiel der Saison gegen Real Sociedad wird die Kapitänin offiziell verabschiedet. Putellas begann ihre Karriere bei den spanischen Vereinen Espanyol Barcelona und UD Levante.