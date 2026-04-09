Nach Mohamed Salah geht nun auch Andy Robertson: Der Schotte blickt auf viele Erfolge mit dem FC Liverpool zurück und zieht zum Saisonende einen Schlussstrich.

Liverpool (dpa) - Ein weiterer Starspieler aus den erfolgreichen Jahren unter Jürgen Klopp verabschiedet sich vom FC Liverpool zum Saisonende. Außenverteidiger Andy Robertson wird den Club mit Vertragsende im Sommer nach neun erfolgreichen Jahren verlassen. Das teilte der Verein mit. Erst vor wenigen Wochen war bekanntgeworden, das Toptorjäger Mohamed Salah im Sommer ein Jahr vor Vertragsende die Reds verlassen wird.

Robertson kam 2017 von Hull City an die Anfield Road und absolvierte seitdem 373 Pflichtspiele. Mit seinem langjährigen Coach Klopp gewann der heute 32-Jährige unter anderem die Champions League, die Meisterschaft, den Pokal und den Ligapokal. Unter dem inzwischen in der Kritik stehenden Klopp-Nachfolger Arne Slot kam im vergangenen Jahr eine weitere Meisterschaft hinzu.

«Ich werde immer an die großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückdenken. Ich habe neun Jahre lang mein Herzblut in den Verein gesteckt und ich habe nicht viel zu bedauern», sagte der Schotte.