Den linken, hinteren Oberschenkel hat's verwischt: Serge Gnabry fällt mit einem Muskelfaserriss vorerst aus. Dabei hatte er sich gerade erst von einer langwierigen Verletzung erholt.

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München hat sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal (2:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das teilte der deutsche Rekordmeister nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Clubs mit.

Nähere Angaben zur Ausfallzeit machten die Bayern nicht. Man werde «vorerst auf Serge Gnabry verzichten» müssen, heißt es in der Bayern-Mitteilung.

Gnabry (28), der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte, war erst Anfang März nach einer Muskelverletzung in den Kader der Münchner zurückgekehrt. In London musste er in der zweiten Halbzeit noch auf dem Rasen behandelt und anschließend ausgewechselt werden (70.).

Ein Einsatz im Rückspiel in einer Woche in München ist damit ausgeschlossen. «Er ist auf jeden Fall raus, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wir müssen eine Lösung finden», hatte Trainer Thomas Tuchel bereits nach dem Hinspiel gesagt.