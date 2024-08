José Mourinho erhält als Trainer von Fenerbahçe Istanbul den ersten Rückschlag. In der Champions-League-Qualifikation scheidet der Traditionsclub aus - auf dramatische Weise.

Istanbul (dpa) - Trainer-Star José Mourinho ist mit Fenerbahçe Istanbul in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gescheitert. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage im Hinspiel gegen den französischen Club OSC Lille gab es zu Hause im Rückspiel ein 1:1 nach Verlängerung.

Ein Eigentor von Lilles Bafodé Diakité brachte den Istanbuler Traditionsverein in der Nachspielzeit in Führung. In der Schlussphase der Verlängerung traf der kanadische Fußball-Nationalspieler Jonathan David per Elfmeter zum Ausgleich. Die Franzosen mussten ab der 109. Minute wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielen.

Der 61 Jahre alte Mourinho ist seit diesem Sommer Coach von Fenerbahçe. Den Club soll der Portugiese zum ersten türkischen Meistertitel seit 2014 führen.

Zuletzt war Mourinho, der 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand zum Champions-League-Titel gewonnen hatte, für die AS Rom tätig gewesen.