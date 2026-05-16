Seit Wochen gibt es Gerüchte über ein erneutes Engagement von José Mourinho bei Real. Ein Wechsel des Coaches von Benfica Lissabon soll nun kurz bevorstehen.

Madrid (dpa) - Die Rückkehr von José Mourinho auf die Trainerbank von Real Madrid ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge so gut wie beschlossen. Wie das Portal «The Athletic» schreibt, will sich Real-Präsident Florentino Pérez in der kommenden Woche mit dem 63 Jahre alten Portugiesen treffen und dann abschließende Gespräche führen. Der spanische Rekordmeister habe bereits seit voriger Woche grünes Licht von Mourinho, erklärte der Transferexperte Fabrizio Romano.

Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica Lissabon noch ein Jahr läuft. Der Trainer soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wollte sich zu seinem möglichen Abschied von Portugals Rekordchampion zuletzt nicht konkret öffentlich äußern. Mit Benfica hatte Mourinho in dieser Saison die Meisterschaft verpasst.

Nachfolger für glücklosen Arbeloa gesucht

Auch Pérez hatte sich nicht dezidiert geäußert. Allerdings verdichteten sich zuletzt die Gerüchte immer mehr, dass Mourinho nach einer ersten Amtszeit von 2010 bis 2013 wieder bei Real anheuern könnte.

Die Madrilenen haben eine turbulente Spielzeit ohne Titel hinter sich. Der frühere Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso musste bereits nach der Hälfte der Spielzeit gehen, sein glückloser Nachfolger Álvaro Arbeloa konnte nicht für eine Wende sorgen. Die Mannschaft um den französischen Torjäger Kylian Mbappé sorgte immer wieder für Schlagzeilen durch Turbulenzen auch abseits der Spiele.